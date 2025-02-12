شاهد بالفيديو.. “البرهان” ينفجر في الضحكات بعد استماعه لشكوى طريفة من أحد المواطنين بالشارع العام والجمهور: (ضحكة الكاهن طالعة من الأعماق ويوم بتكتل ليك دعامي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات واسعة ونال اعجاب الجمهور والمتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع رئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, يقوم بجولة بأحد الشوارع العام.

وصافح قائد الجيش, خلال جولته عدد من المواطنين متفقداً أحوالهم, وخلال مروره على المواطنين صافح “البرهان”, مواطن شكى له من أزمة “الكاش” وانعدام السيولة, بطريقة طريفة.

حيث خاطب الرجل, رئيس مجلس السيادة قائلاً: (وقف لينا بنكك دي ياخ), لينفجر “البرهان” في الضحكات بطريقة واضحة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي لقطة قائد الجيش, مع المواطن بإعجاب كبير, وعلق أحد المتابعين: (ضحكة الكاهن طالعة من الأعماق), ورد آخر: (يوم بتكتل ليك دعامي يا برهان).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين