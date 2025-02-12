شاهد بالفيديو.. “شارون” الدعم السريع يقسم بالله بحلق “شاربه” على الهواء مباشرة إذا تمكن “كيكل” من دخول الجزيرة أو الخرطوم وساخرون: (أرح جهز الموس والمكنة يا منافق)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين بعد انتشاره على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع القائد الميداني للدعم السريع, عمر السيد, الشهير باسم “شارون”, وهو يتحدى قائد قوات درع الشمال أبو عاقلة كيكل, بدخول ولايتي الجزيرة والخرطوم.

“شارون”, اقسم في حديثه بحلق “شاربه”, على الهواء مباشرة إذا نجح “كيكل”, في دخول إحدى الولايتين, وهو ما تحقق بالفعل.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل جمهور مواقع التواصل تحدي “شارون”, بسخرية كبيرة, حيث طالبه الكثيرون بتنفيذ وعده الذي أطلقه, وكتبوا في تعليقاتهم: (كيكل دخل الجزيرة والخرطوم أرح جهز الموس والمكنة وأحلق شنبك يا منافق).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين