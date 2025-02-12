شاهد بالفيديو.. بعد أن غاب لمدة نص ساعة فقط دون أن يطلق الرصاص عليهم.. جنود بالجيش يستفزون “قناص” تابع للدعم السريع ويطالبونه بمواصلة العمل (مشيت وين يا أب كعيك)

سخر مقاتلون بالجيش السوداني, من “قناص”, تابع لقوات الدعم السريع, كان يتمركز بإحدى العمارات القريبة من موقع تواجدهم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام الجنود, بتصوير مقطع فيديو طريف وهم يقومون باستفزاز “القناص”, حتى يواصل إطلاق الرصاص عليهم.

وكان “القناص”, قد غاب لمدة نصف ساعة فقط دون أن يطلق رصاصه, حسبما كتبوا على المقطع الذي حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام جنود الجيش, باستفزازه عبر الصراخ بسخرية كبيرة حتى يسمعهم (مشيت وين يا أب كعيك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين