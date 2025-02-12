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شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر وبعد غياب دام لسنوات.. المطرب محمد بشير يعانق والدته الفنانة “بلوبلو” وشقيقته ويذرف الدموع لحظة عودته من لندن

2025/02/12
KKKK
محمد بشير الدولي

نشر الفنان السوداني الشاب محمد بشير, مقطع فيديو على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حظي بتفاعل غير مسبوق.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع الذي حاز على إعجاب ما يقارب ال 20 ألف متابع وثق لحظة وصول المطرب مطار القاهرة, قادماً من العاصمة البريطانية, لندن.

والتقى محمد بشير, في مشهد مؤثر بوالدته الفنانة الكبيرة حنان بلوبلو, وشقيقته بالمطار, حيث ذرف المطرب الدموع عند مقابلته والدته وشقيقته.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الفنان الملقب بالدولي, كان غاب عن أسرته لسنوات بسبب إقامته ببريطانيا, منذ فترة طويلة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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