شاهد بالفيديو.. قام بشرائها قبل عدة سنوات وأستقر فيها بعد عودته من لندن.. “فيلا” الفنان محمد بشير الفخمة بالقاهرة تلفت أنظار المتابعين

لفتت “الفيلا” الفخمة والخاصة بالفنان السوداني الشاب محمد بشير, أنظار جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنان الشاب كان قد نشر مقطع فيديو من وصوله العاصمة المصرية القاهرة, فجر اليوم الأربعاء قادماً من لندن.

وأظهر المقطع الذي نشره الفنان الملقب بالدولي, نزوله بالفيلا الفخمة والتي تقيم فيها والدته الفنانة الكبيرة حنان بلوبلو وبقية أفراد الأسرة.

ووفقاً لما أورد متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي, فإن الفنان الشاب كان قد قام بشراء “الفيلا” الفخمة قبل عدة سنوات وتحديداً قبل إندلاع الحرب في السودان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين