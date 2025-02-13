رياضية
والي الجزيرة يهنيء النادي الأهلي مدني وهلال المناقل بالإنتصارات!
هنأ الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف ناديي الأهلي مدني وهلال المناقل بالإنتصارات المستحقة ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم .
وقال إن فوز الناديين وهما يلعبان خارج الولاية في ظل الظروف التي مرت بها ولاية الجزيرة يؤكد علو قدم الجزيرة في كرة القدم مضيفا أن إنتصارات الناديين أكملت فرحة المواطنين وعززت إنتصارات القوات المسلحة معلناً وقوفه مع أندية الولاية .
وقال إن حكومة الولاية تعمل على تأهيل الأندية والإستادات لتعود الأندية لتلعب على أرضها في مدني والكاملين والمناقل وكل مدن الولاية بعد إكتمال تحرير الولاية التي تفصلها ساعات لإعلانها خالية من المتمرد .
سونا