والي الجزيرة يهنيء النادي الأهلي مدني وهلال المناقل بالإنتصارات!

وقال إن فوز الناديين وهما يلعبان خارج الولاية في ظل الظروف التي مرت بها ولاية الجزيرة يؤكد علو قدم الجزيرة في كرة القدم مضيفا أن إنتصارات الناديين أكملت فرحة المواطنين وعززت إنتصارات القوات المسلحة معلناً وقوفه مع أندية الولاية .