مجلس السيادة ينعي الرياضي والدبلوماسي السفير الدكتور علي قاقرين

ينعى رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله، السفير الدكتور حيدر حسن حاج الصديق (علي قاقرين) كابتن منتخب السودان ونادي الهلال السابق، الذي وافته المنية الاربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة إثر علة لم تمهله طويلاً بعد مسيرة حافلة بالعطاء في ميادين الرياضة والدبلوماسية والعمل العام.

ومجلس السيادة، إذ ينعاه إنما ينعى للشعب السوداني أحد وأبرز رموز القامات السودانية فى المجالات الرياضة والدبلوماسية والعمل العام، كما يعد أحد نجوم كرة القدم السودانية في عصرها الذهبي، والهداف الأشهر في منتخب السودان في حقبة السبعينيات، كما عمل أيضا سفيرا في وزارة الخارجية حيث ظل نموذجاً يحتذى به في التفاني والإخلاص.