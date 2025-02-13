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والي الخرطوم ينعي الدبلوماسي علي قاقرين
نعي والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الكابتن والدبلوماسي حيدر حسن حاج الصديق (على قاقرين) الذي لبى نداء ربه الاربعاء بالقاهرة.
وعرف الراحل من خلال وجوده كلاعب كرة قدم اساسي في الفريق القومي وكابتن فريق الهلال الرياضي كما عرفته سوح الدبلوماسية السودانية كسفير للسودان في عدد من الدول.
ويعد الراحل واحد من الرموز الوطنية التي شاركت في مجالات العمل العام و اثرى بتجربته الثرة كافة المجالات التي عمل فيها و ظل حاضرا في المشهد السوداني طيلة فترة حياته
رحم الله الفقيد بقدر ما قدم لوطنه والتعازي موصولة لأسرته والوسط الرياضي والوسط الدبلوماسي وكافة عارفي فضله.
إنا لله وإنا إليه راجعون
صدق الله العظيم
سونا