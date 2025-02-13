والي الخرطوم ينعي الدبلوماسي علي قاقرين

وعرف الراحل من خلال وجوده كلاعب كرة قدم اساسي في الفريق القومي وكابتن فريق الهلال الرياضي كما عرفته سوح الدبلوماسية السودانية كسفير للسودان في عدد من الدول.

ويعد الراحل واحد من الرموز الوطنية التي شاركت في مجالات العمل العام و اثرى بتجربته الثرة كافة المجالات التي عمل فيها و ظل حاضرا في المشهد السوداني طيلة فترة حياته