حرام عليك.. ياسمين عبد العزيز تبكي في كواليس “وتقابل حبيب”

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو من كواليس تصوير مسلسل “وتقابل حبيب”، الذي تخوض به موسم دراما رمضان 2025.

وظهرت ياسمين عبد العزيز في كواليس المسلسل وهي تبكي وتوجه حديثها للمؤلف عمرو محمود ياسين قائلة:” حرام عليك.. المسلسل ده المفروض إنه رومانسي.. كل يوم تخليني أعيط”.

تدور أحداث “وتقابل حبيب” حول قصة حب تعيشها ياسمين عبدالعزيز مع النجم خالد سليم، قبل أن تواجه العديد من الصدمات التي تقلب حياتها رأسًا على عقب. ويكشف البرومو عن مشاهد مليئة بالدراما، حيث ظهرت ياسمين وهي تبكي في أكثر من لقطة، قائلة:“إزاي تكون كذاب كده؟.. أنا ست مجروحة وممكن أحب أنتقم.”

الأمر الذي يعكس تصاعد الأحداث في إطار درامي مشوق، يتناول مشاعر الحب والخيانة والانتقام.

صدى البلد