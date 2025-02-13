أحمد موسى ينفعل على الهواء: بيان الأزهر يُعبر عن 2 مليار مسلم يا ترامب – فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت دائمًا تُقدم نفسها، أنها تحترم حقوق الإنسان وعندها عدالة وقوانين، واليوم نرى عدم احترام لحقوق الإنسان والقوانين، مضيفًا: «كنت أتمنى من أمريكا أن يروا الشعب الفلسطيني ويأخذوا بيده بدلًا من التهجير، ويكون لديهم إنسانية وتتم معالجة المصابين من السلاح الأمريكي».

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن أمريكا تتحدث عن حقوق الإنسان لم يعالجوا طفلاً واحداً، بل يقتلوا الأطفال بالقنابل الأمريكية، وقمنا بفتح كافة المستشفيات من أجل استقبال الأشقاء من غزة، هي دي مصر للي عايز يتكلم عن مصر.

وأشار أحمد موسى إلى دور الولايات المتحدة الأمريكية وعدم استقبالها للفلسطينيين، فضلًا عن دور الدولة المصرية التي فتحت المستشفيات لعلاج الأشقاء الفلسطينيين، متابعا : «لن يكون فيه استقرار وأمريكا تقود العالم لعدم الاستقرار في المنطقة، والجميع سيدفع الثمن»، متسائلًا «هل الشعب الفلسطيني لن يجد من يدافع عنه؟»، بل الجميع سيدافع عنه وله حقوق سيأخذها.

وأوضح أن 103 آلاف فلسطيني دخلوا إلى مصر منذ بداية الأزمة في غزة للعلاح ومزدوجي الجنسية وجميعهم تلقوا الرعاية الصحية، مؤكدًا أن العالم يقف ضد ترامب بشأن ما يحدث في فلسطين وبشأن تصريحاته الأخيرة عن الشعب الفلسطيني.

وتابع: «هؤلاء الأطفال تلقوا العلاج في المستشفيات المصرية، وهذا الدور الوطني للمستشفيات المصرية، والرئيس السيسي منذ السابع من أكتوبر 2023، كان لديه رؤية لهذا الموقف، فجهز المستشفيات، وكافة مؤسسات الدولة».

ووجه أحمد موسى رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا : «هو أنت عايز تعيش لوحدك وتسيطر على العالم كله.. بيان الأزهر الشريف مليء بالرسائل المؤثرة والواضحة، ويجب أن يُترجم لدونالد ترامب، وإرساله له، هذا البيان يُعبر عن 2 مليار مسلم حول العالم».

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