البيت الأبيض: امتلاك إيران لسلاح نووي خط أحمر بالنسبة لنا

أعلن البيت الأبيض، أنّ امتلاك إيران لسلاح نووي خط أحمر بالنسبة للإدارة الأمريكية، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في خبر عاجل.

وذكر البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع يوميا أوامر تنفيذية لمحاربة الفساد.

وأعلن البيت الأبيض الأربعاء، أن المكالمتين الهاتفيتين اللتين أجراهما الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كانتا إيجابيتين ومثمرتين.

وأكد البيت الأبيض أن ترامب أظهر اهتمامًا كبيرًا بالتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

من جانبه، صرح ترامب قائلاً: “أكدت للرئيس زيلينسكي أن الوقت قد حان لوقف هذه الحرب السخيفة التي تتسبب في معاناة هائلة على جميع الأطراف”. وأضاف أنه شدد على أهمية إيجاد حل سريع وسلمي لهذا النزاع.

صدى البلد