صلاح يحطم رقم آندي كول القياسي في البريميرليج

حقق المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، إنجازًا تاريخيًا خلال مباراة فريقه أمام إيفرتون، الأربعاء، على ملعب جوديسون بارك، في لقاء مؤجل من الأسبوع 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وصنع صلاح، هدف تعادل الريدز الذي سجله زميله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، في مرمى جوردان بيكفورد حارس إيفرتون.

كما أضاف الفرعون المصري هدف الريدز الثاني، خلال الدقيقة 73 من عمر المباراة.وبحسب شبكة “سكواكا” للإحصائيات، فقد أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يساهم في 23 هدفًا خارج الأرض في موسم واحد.

وخاض صلاح مع ليفربول 13 مباراة خارج آنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ونجح في تسجيل 14 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وحطم صلاح الرقم القياسي السابق الذي سجله النجم الإنجليزي آندي كول بـ 21 هدفًا في موسم 1993/1994، مع نيوكاسل يونايتد.

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