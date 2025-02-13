السعودية.. منح الإقامة المميَّزة لـ 685 كفاءة استثنائيَّة بقطاع التقنية

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، حصول 685 من الكفاءات الاستثنائيَّة، والباحثين في قطاع التقنية على الإقامة المميَّزة في المملكة، ضمن منتج إقامة كفاءة استثنائيَّة.

وأوضحت الوزارة -ضمن مؤتمر ليب التقني- أنَّ مختصِّي تقنيات الجيل الخامس تصدَّروا القائمة بنسبة 16%، تلاهم مختصُّو الحوسبة السحابيَّة بنسبة 15%.

وأضافت إنَّ هذه المجالات تُعدُّ حجر الزَّاوية في تعزيز البنية التحتيَّة الرقميَّة، ممَّا يعزِّز مكانة المملكة بصفتها دولةً رائدةً في تبنِّي التقنيات الحديثة.

وذكرت أنَّ خبراء في الذَّكاء الاصطناعيِّ وتعلم الآلة شكَّلوا 12% من الكفاءات التي تم منحها الإقامة المميَّزة، مشيرةً إلى أنَّ هذه المجالات تُعدُّ من الأولويَّات في المملكة لما لها من دور في الإسهام في تطوير العديد من القطاعات مثل الرِّعاية الصحيَّة، والتَّعليم، والصِّناعات الرقميَّة.

وقالت إنَّ البيانات الضخمة سجلت نسبة 13% من عدد الحاصلين على الإقامة المميَّزة، مبينةً أنَّها من التخصصات التي تشهد نموًّا عالميًّا متسارعًا في الاقتصادات المتقدِّمة المعتمدة على تحليل البيانات الكبيرة والمعقدة.وأشارت إلى أنَّ المجالات المستقطبة شملت تقنيات إنترنت الأشياء، والتقنية الماليَّة، والحوسبة المتقدِّمة، منوِّهةً أنَّ الدول التي يأتي منها الخبراء تمثَّلت في الولايات المتحدة الأمريكيَّة، والمملكة المتَّحدة، وأستراليا، وألمانيا، والبرازيل، والهند، وباكستان، ومصر، وغيرها.

جريدة المدينة