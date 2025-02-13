نونو: نوتينغهام فورست بإمكانه المنافسة على لقبي الدوري وكأس إنجلترا

أكد نونو إسبيريتو سانتو مدرب نوتنجهام فورست أن قوام فريقه بإمكانه المنافسة على بطولتين هذا الموسم.

وتأهل نوتنجهام فورست بصعوبة إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، بالفوز بركلات الترجيح على إكستر أحد أندية دوري الدرجة الأولى بعد التعادل 2/2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويبقى نوتنجهام فورست ثالث الترتيب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم أعلى الفرق تصنيفا في دور الـ16 بكأس الاتحاد بعد خروج ليفربول وأرسنال.

ويستعد نوتنجهام لجدول مزدحم من مباريات الدوري أمام فولهام ونيوكاسل يونايتد وأرسنال قبل مواجهة إبسويتش تاون في كأس الاتحاد أحد يومي 1 أو 2 مارس/أذار المقبل.

وقال سانتو “إذا حصل جميع اللاعبين على فرصة المشاركة في المباريات، ستكون الأمور سهلة بالنسبة لمشوارنا في الدوري الإنجليزي، وأتمنى ذلك”.

وأضاف في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) “أعتقد أننا قادرون على المنافسة في البطولتين، طالما أننا بحالة بدنية جيدة وهناك وفرة من اللاعبين المتاحين”.

وتابع المدرب البرتغالي “للأسف إشراك جميع اللاعبين ليس أمرا ممكنا، لذا فإن كأس الاتحاد فرصة رائعة لإشراك العناصر الشابة واللاعبين الذين يتدربون بشكل جيد”.

وواصل مدرب نوتنجهام “إنه أمر جيد لنا، ليس لإراحة اللاعبين بل للاستفادة من قوام الفريق بالكامل”.

وبسؤاله عن فرص نوتنجهام فورست في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد خروج العديد من الأندية الكبيرة، أجاب سانتو “لم يتغير شيء”.

واختتم تصريحاته “كأس الاتحاد الإنجليزي بطولة صعبة للغاية وعامرة بالمفاجآت، لذا يجب أن نقوم بعملنا على أكمل وجه”.

جريدة الرياض