سالم الدوسري مستمر مع الهلال ولا صحة لعرض الـ30 مليون ريال

أكد مصدر هلالي كبير لـ “الرياض” أن قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونادي الهلال الكابتن سالم الدوسري باقٍ مع الزعيم لمواسم أخرى ولايمكن التفريط به وموضوع التجديد معه فقط مسألة وقت بعد اتفاق الطرفين الهلال واللاعب وسيعلن قريبا.

وأضاف المصدر لـ “الرياض” بأنه لا صحة لتلقي سالم الدوسري عرضا بقيمة ثلاثين مليون ريال من أحد الاندية وقد يكون الهدف من مثل هذة الأخبار هو زعزعة وضع الفريق قبل مواجهاته الهامة والقوية المقبلة.

يذكر أن التاريخي سالم الدوسري حقق إنجازات غير مسبوقة لأي لاعب، حيث سجل في 8 نسخ مختلفة من البطولة، وهو إنجاز لم يسبقه إليه أحد. كما أحرز بطولتين بعد أن لعب 5 نهائيات، ونال لقب أفضل لاعب في آسيا في الموسم قبل الماضي.

وقد سجل سالم الدوسري 117 هدفاً مع الهلال، ليصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي في جميع البطولات، بعد سامي الجابر (175 هدفاً) وياسر القحطاني (132 هدفاً)، متقدماً على الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

جريدة الرياض