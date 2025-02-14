في قضية أمن دولة.. القضاء الكويتي يحكم بحبس الإعلامية فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، الخميس، حكمًا بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بحق الإعلامية فجر السعيد، بتهمة تتعلق بأمن الدولة.

وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية، أن “النيابة العامة أسندت للسعيد، تهم إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية وأنها أقدمت على نقل خبر مختلق، وهي التهم التي تمت فيها إدانتها بحكم الحبس”.

وتُعد هذه الواقعة الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة، حيث سبق أن قررت النيابة العامة في البلاد، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بحبس فجر السعيد لمدة مماثلة، بتهمة الدعوة للتطبيع مع إسرائيل والإضرار بمصالح البلاد، بحسب ما أفادت صحف كويتية.

يشار إلى أن الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد، أيدّت خلال لقاء لها مع قناة إسرائيلية، في عام 2021، التطبيع مع إسرائيل.

وفي وقت سابق، نشرت فجر السعيد، تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أكدت من خلالها إجراء حوار مع هيئة البث الإسرائيلية (قناة كان)، أعلنت من خلاله موافقتها على “التطبيع مع إسرائيل”، وبأنها من “الأغلبية الصامتة التي تجنح إلى السلام”، على حد قولها.

وذكرت الإعلامية الكويتية أنها تؤيد “التطبيع مع إسرائيل، وسبق أن صرحت بهذا من قبل”، مشيرة إلى أنها “مع الجلوس على مائدة المفاوضات والحوار الدبلوماسي”، معلنةً رغبتها القوية في زيارة مدينة القدس المحتلة، على ألا يتم ختم جوازها بإشعار إسرائيلي، بحسب قولها.

وكالة سبوتنيك