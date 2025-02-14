كرمه الشيخ محمد بن راشد.. “من زيمبابوي” أنكسيوس ماسوكا أفضل وزير في العالم للعام 2025

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنكسيوس ماسوكا وزير الزراعة وشئون الأراضي في زيمبابوي بجائزة أفضل وزير في العالم، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025.

وتكرّم جائزة أفضل وزير في العالم، الوزراء الذين يقودون مبادرات ناجحة وقابلة للتطبيق على نطاق أوسع، ويُلهمون قادة الحكومات ومقدمي الخدمات الآخرين لتعزيز الابتكار بما يخدم مواطنيهم بشكل أفضل.

وتحتفي الجائزة بالإنجازات المُلهمة التي حققها الوزراء في مواجهة التحديات من خلال تبني الحلول الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم خدمات حكومية متميزة واستراتيجيات وطنية تستبق تحديات المستقبل.

وتعكس الجائزة أهداف القمة العالمية للحكومات في تسليط الضوء على النماذج الحكومية المتميزة بهدف تعزيز فرص تبادل الخبرات وإلهام المسؤولين الحكوميين حول العالم، حيث تقدم كل عام نماذج حكومية قادت مشاريع ناجحة ومبادرات حكومية مبتكرة، وتمكنت من تحقيق النتائج المرجوة منها بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية، ونقلت العمل الحكومي في بلدانها إلى آفاق رحبة من التميز.

صحيفة الامارات اليوم