رحيل “الرمح الملتهب”.. ايقونة الهلال وأسطورة الكرة السودانية علي قاقرين

غيب الموت يوم الاربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة نجم الكرة السودانية في عصرها الذهبي، كابتن الهلال ومنتخب السودان في حقبة السبعينات الدكتور حيدر حسن حاج الصديق الشهير بـ”علي قاقرين”، عن عمر ناهز السبعين عاما، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في ميادين الرياضة والدبلوماسية والعمل العام.

علي قاقرين، اشتهر بمهاراته الفريدة وأدائه الاستثنائي، وعرفه عشاق كرة القدم السودانية ومشجعوا فريق الهلال بلقب “الرمح الملتهب”، الذي أرعب حراس المرمى وألهب حماس الجماهير بأهدافه الحاسمة. كان قاقرين رمزا لجيل ذهبي، حينما كانت الكرة السودانية في أوج تألقها، وترك بصمة لا تُمحى في ذاكرة الملاعب السودانية، وخصوصا في مباريات القمة السودانية بين الهلال والمريخ، حيث سجل رقما قياسيا بإحراز 19 هدفا في شباك المريخ على مدار عشر سنوات بين 1967 و1976، ليبقى هذا الرقم صامدا لأكثر من أربعة عقود.

ويعتبر قاقارين الهداف التاريخي لمباريات الديربي السوداني بين ناديي القمة الهلال والمريخ منذ انطلاقتها في ثلاثينيات القرن المنصرم، وكان الهداف التاريخي لمنتخب السودان في حقبة السبعينات، وأحد أبرز نجوم الهلال السوداني، حيث صال وجال في الملاعب الإفريقية، وهو أحد أساطير بطولة كأس الأمم الأفريقية الوحيدة التي حققها السودان في العام 1970، وأمتع الجماهير بأدائه الرائع وأهدافه الجميلة وأدبه الجم.

لم يكن علي قاقرين لاعبا عاديا؛ بل كان أيقونة كروية، جعلت منه أسطورة خالدة في أذهان محبي الكرة، وقد جمع بين المجد الرياضي والعمل الدبلوماسي، إذ يعتبر الراحل أول لاعب كرة قدم سوداني يتقلد منصب سفير،وقد شغل منصب سفير السودان في عدة دول، ليواصل مشواره الحافل بالعطاء خارج المستطيل الأخضر.

صحيفة الامارات اليوم