بعد نفي ارتباطها.. ياسمين عبد العزيز: “أنا ست مجروحة وجايز أحب أنتقم”

فاجأت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها علي مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو مؤثر من مسلسلها “وتقابل حبيب”، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني القادم.

وعلقت ياسمين عبد العزيز علي الفيديو الذي يجمع مشاهد درامية قوية، وقالت عبر حسابها الرسمي: “أنا ست دلوقتي مجروحة وجايز أحب إن أنا أنتقم”.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب ياسمين عبد العزيز، باقة من ألمع النجوم أبرزهم: كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، صلاح عبد الله، أنوشكا، بدرية طلبة، إيمان السيد، رشوان توفيق، ومحمود ياسين جونيور، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

يذكر أن، ترددت بعض الشائعات في الاونة الأخيرة حول ارتباط الفنانة ياسمين عبد العزيز بأحد الفنانين، لكن نفي بعض المقربون من ياسمين هذا الخبر.

بوابة روز اليوسف