حمادة هلال في كواليس “المداح” في الفيوم

أوشك الفنان حمادة هلال على الانتهاء من تصوير المشاهد المتبقية له بصحراء الفيوم من أحداث مسلسل المداح “أسطورة العهد”، المقرر عرضه خلال شهر رمضان.

ومن المقرر الانتهاء من تصوير مشاهد الفيوم بالكامل قبل حلول الشهر الكريم، حيث يستأنف بعدها حمادة هلال والأبطال المشاركين فى العمل تصوير المشاهد المتبقية من أحداث المسلسل فى القاهرة.

ويقوم حاليا المخرج أحمد سمير فرج بتصوير بعض المشاهد الخاصة بالعمل فى لوكيشن داخلى بإحدى الشقق السكنية بمنطقة مصر الجديدة.

يذكر أن مسلسل المداح يتمتع بشهرة كبيرة استمرت على مدار أجزائه السابقة وهذا ما جعله يحتل مكانه خاصة لدى جمهوره المصري والعربي، بعد إعلان 4 مواسم منه ليكون الجزء الخامس “أسطورة العه” المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2025 محل ترقب من الجميع خاصة بعد طرح البرومو الدعائى للمسلسل والذي يحمل جرعة كبيرة من الإثارة والتشويق.

هذا وقد طرحت شركة سيدارز آرت برودكشن “صّباح إخوان” مؤخرا البوسترات الرسمية والبومو الدعائي لمسلسل المداح “أسطورة العهد” استعدادا للعرض على شاشة ام بي سي مصر خلال شهر رمضان المقبل.

المداح يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم وهم حمادة هلال وغادة عادل وخالد الصاوي وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز وهبة مجدي وحنان يوسف ومي كساب وغيرهم، والمسلسل من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

بوابة روز اليوسف