استعدادًا لشهر رمضان.. ضبط كميات من “البلح الجاف” غير صالح للاستهلاك

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة فى القليوبية، حملة مكبرة على المنشأت الغذائية فى مدينة قها، وتمكنت من ضبط 250 كيلو بلح جاف غير صالح للاستهلاك فى هايبر شهير، حيث تبين أنه متغير فى الخواص وتظهر عليه التلف.

يأتى ذلك في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية علي مراقبة المنشات الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء أمن للمستهلك، وبناء علي توجيهات الدكتور اسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبوعامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان صحة وسلامة المواطنين من خلال تشديد الرقابة الصحية علي جميع متداولي الأغذية علي مستوى المحافظة.

جاء الحملة بإشراف الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية ومحمد صبحى مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وشارك في الحمله محمد عبدالنبي رئيس مكتب قها، وايهاب صلاح مفتش الأغذية، حيث تم المرور المفاجئ علي أحد الهايبرات الموجودة بمدينة قها.

وأسفرت الحملة عن ضبط ربع طن بلح جاف متغير في خواصه الطبيعية وتظهر عليه علامات تلف واضحة، جرى سحب عينات عشوائية من المنتجات الموجودة وإرسالها للفحص بمعامل بنها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجار العرض علي النيابه العامه للنظر والتصرف في القضية. تم تحرير محضر لعدم استيفاء المكان للشروط الصحي.

بوابة روز اليوسف