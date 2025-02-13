شاهد بالصورة والفيديو.. (عندنا منها 100 وما محتاجين ليها) الشكري يستعرض سيارة حربية فخمة اغتنمها الجيش من قوات الدعم السريع بالجزيرة ويطالب بتشغيلها عربة مواصلات بالولاية

نشر الناشط السوداني المعروف محمد عمر الشكري, مقطع فيديو عبر حسابه النتابع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الناشط الذي عاد من المملكة العربية السعودية للانضمام لقائمة المستنفرين مع القوات المسلحة ظهر داخل إحدى السيارات الحربية التي اغتنمها الجيش.

وكان الجيش قد اغتنم السيارة الفخمة بعد تنظيفه لولاية الجزيرة من قبضة قوات الدعم السريع, في الأسابيع الماضية خلال معارك كاسحة للقوات المسلحة.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد كشف “الشكري”, عن عدم حاجة الجيش, لهذه السيارة رغم فخامتها مؤكداً أن القوات المسلحة تملك منها 100, وطالب في نوع من السخرية بتشغيلها عربة مواصلات بالولاية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين