دوران المتوهج يقود النصر المنقوص لكسر شوكة الأهلي

حقق النصر فوزا ثمينا على مضيفه أهلي جدة بنتيجة (3-2)، مساء الخميس، على ملعب الإنماء، في الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقدم النصر عن طريق جون دوران في الدقيقة 32، لكن الفريق الضيف تأثر بطرد مدافعه محمد سيماكان في الدقيقة 47. واستغل الأهلي النقص العددي في صفوف منافسه ليسجل هدف التعادل عن طريق إيفان توني في الدقيقة 78.

لكن النصر نجح في العودة مجددا للتقدم في الدقيقة 80 عن طريق أيمن يحيى، قبل أن يعود دوران ويضيف الهدف الثاني له والثالث للنصر في الدقيقة 88.

وسجل الأهلي هدف تقليص الفارق في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، عن طريق سميحان النابت.

ورفع النصر رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط خلف الهلال صاحب المركز الثاني، والذي يلعب غدا الجمعة مع الرياض.على الجانب الآخر، تجمد رصيد الأهلي عند 38 نقطة في المركز الخامس، بفارق 6 نقاط خلف القادسية صاحب المركز الرابع.

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