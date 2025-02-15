زاهي حواس مازحًا: الملكة حتشبسوت كانت من أكبر مشجعات الأهلي

صرح عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، أن الملكة حتشبسوت كانت من أكبر مشجعات النادي الأهلي منذ أكثر 3 من آلاف سنة.

وقال حواس بطريقة ساخرة خلال حفل الأهلي اليوم في الأقصر: «طلعت نكتة من زمان قولت الفراعنة كانوا أهلاوية».

وتابع: «ولكن طلعنا كشفا جديدا في الدير البحري معبد الملكة حتشبسوت بردية فسرها علماء الآثار أن الملكة كانت لأكبر مشجعات الأهلي منذ أكثر من 3 آلاف سنة».

وأضاف: «أحلى حاجة في الدنيا إنك تكون أهلاويًا».

ويقام حفل الأهلي اليوم في الأقصر بالتزامن مع جولة درع كأس العالم للأندية، والخاص بالنسخة المقبلة (2025)، والتي يشارك فيها الأحمر.

وكان الأهلي قد تسلم رخصتي الحفر والبناء بشكل رسمي، من هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك قبل انطلاق حفل استاد الأهلي الجديد.

وحصلت شركة «القلعة الحمراء» المسؤولة عن تنفيذ استاد الأهلي الجديد رخصتي الحفر والبناء، وذلك عقب سداد كافة الرسوم المقررة.

ينقل الحفل عبر قناة أون تايم سبورتس، وقناة الأهلي الرسمية كما ينقل حفل استاد الأهلي بث مباشر عبر منصات.

المصري اليوم