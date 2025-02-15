الهلال يتعثر أمام الرياض ويؤمن صدارة اتحاد جدة

واصل الهلال نتائجه السلبية، للمرة الثانية على التوالي، عندما اكتفى بالتعادل 1-1 مع ضيفه الرياض، في المباراة التي جمعتهما الجمعة، على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي للمحترفين. بهذه النتيجة، أصبح رصيد الهلال 48 نقطة، متخلفا بفارق نقطة وحيدة عن اتحاد جدة، الذي ضمن الانفراد بالصدارة، بينما بلغ رصيد الرياض 29 نقطة في المركز السابع.

وسجل للرياض محمد كوناتي في الدقيقة 45+1، بينما سجل للهلال سالم الدوسري في الدقيقة 60.

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