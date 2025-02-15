لحظة رعب.. حوت ضخم يبتلع شابًا ويخرج سليمًا ووالده يُصوَّره – فيديو

تعرض الشاب أدريان سيمانكاس، الذي يمارس رياضة التجديف بقارب «الكاياك» مع والده لهجوم من حوت أحدب عملاق هاجم قاربه وابتلعه قبالة سواحل تشيلي، ربما لم يكن أحد يصدق ذالك.

وقال سيمانكاس، إن الحوت العملاق ابتلعه، ثم لقظه حينما كان يقوم بالتجديف، أمام سواحل تشيلي، في مضيق ماجلان.

كان الأب يراقب ابنه الذي خرج معه على متن قاربي كاياك صغيرين، ويحاول تصوير مقاطع فيديو تذكارية ليتحول لذكرى جميلة بينهما، لكن بينما هو يقوم بالتصوير ظهر الحوت الضخم ويقلب القارب ثم يغادر المنطقة.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي صوره والد سيمانكاس، الحوت وهو يبتعد تاركا الشاب البالغ من العمر 24 عاما في حالة من الخوف والذهول.

المصري اليوم