ما حكم جمع الصلوات لنهاية اليوم بسبب العمل؟ فيديو

استقبل الشيخ أحمد عبدالعظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا بشأن جمع الصلوات في نهاية اليوم بسبب ظروف العمل.

وقال عبدالعظيم خلال حواره في برنامج «فتاوى الناس»، عبر قناة الناس، إن أداء الصلاة في وقتها هو الأفضل للمسلم، إلا أنه في بعض الحالات التي يستحيل فيها أداء الصلوات في أوقاتها بسبب الانشغال بالعمل.

وأضاف أنه يمكن للمسلم جمع صلاتين في وقت واحد، مثل جمع الظهر مع العصر في وقت العصر، أو جمع المغرب مع العشاء في وقت العشاء، بشرط أن ينوي ذلك قبل أداء الصلاة، وأن يؤدي كل صلاة كاملة، دون تقصير في عدد الركعات.

أشار أمين الفتوى إلى أن جمع الصلوات يُعد حلالا شرعيًا في حالات الضرورة، مثل الانشغال المستمر في العمل طوال اليوم.

وأكد أن المسلم يجب أن يسعى دائمًا لأداء الصلاة في وقتها، لكن في حال تعذر ذلك بسبب ظروف العمل أو الانشغال، فإنه يمكن جمع الصلوات بنية الجمع بينهما.

المصري اليوم