«لم يحسبها».. عمرو أديب يشيد برعاية تركى الشيخ حفل تكريم عمر خيرت

علق الإعلامي عمرو أديب على حفل تكريم الموسيقار عمر خيرت، والمقام ضمن فعاليات موسم الرياض.

وانطلق حفل تكريم المشوار الفني للموسيقار عمر خيرت، على مسرح بكر الشدي، ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وقال أديب في تغريدة عبر حسابه بمنصة «إكس»: «حفلة عمر خيرت الآن تثبت نظرية المتعة الراقية. من الممكن أن أقدم لك فن مختلف غير التيار السائد ويجلس الناس في بيوتها ويتابعوا باستمتاع وفرحة».

وأضاف: «توليفة لا يقدر عليها إلا فنان عالمى، وفكرة لا يتصدى لها ويعطيها كل الإمكانيات إلا المستشار تركى آل الشيخ، فهو لم يحسبها وإنما نفذها».

المصري اليوم