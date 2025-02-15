مي عز الدين تتزوج آسر ياسين كـ«مُحلل» في برومو مسلسل قلبي ومفتاحه

طُرح البرومو الرسمي لمسلسل «قلبي ومفتاحه»، بطولة الفنان آسر ياسين، والمقرر عرضه في رمضان 2025،على منصة «watch it»، بالإضافة لقنوات «dmc»،«cbc»،«on»،«الحياة».

وظهر من خلال البرومو، أن آسر ياسين يعمل سائق أوبر، وترغب الفنانة مي عز الدين في لزواج منه كمحلل لزوجها الفنان دياب، بعد طلاقها 3 مرات، ويدخل آسر ياسين في صراعات مع دياب خلال أحداث المسلسل، لأن زواجه من مي عز الدين تحول إلى قصة حب حقيقية .

مسلسل «قلبي ومفتاحه»، من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح ومن تأليف وإخراج تامر محسن.

المصري اليوم