«لم أتجاوز رحيلك» .. رانيا فريد شوقي توجه رسالة مؤثرة لـ والدتها

وجّهت الفنانة رانيا فريد شوقي، رسالة تحمل كلمات مؤثرة إلى والدتها، معربة عن اشتياقها الشديد لها.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها بموقع «انستجرام»: «يظنون أنني تجاوزت موتك، وأنني عشت بعدك وضحكت ونسيت ما علموا بأني مازلت أشكو إلى الله، حزن فراقك، وإني لازلت أهات شعوري بوفاتك».

في سياق آخر تشارك رانيا فريد شوقي في مسلسل «حسبة عمري»، المُقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2025، والعمل من بطولة وجينا محمد رضوان وعمرو عبدالجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح.

المصري اليوم