البديوي: دول مجلس التعاون تسعى لتحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون تسعى دائمًا إلى بذل الجهود كافة لتحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن مصداقيتها عززت دورها كوسيط موثوق في العديد من الملفات والقضايا العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته الـ 61، في مدينة ميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بمشاركة عددٍ من قادة ورؤساء الدول، ووزراء الدفاع والخارجية، وكبار المسؤولين الحكوميين، والخبراء، وقادة القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم.

وقال معالي الأمين العام “إن المنطقة والعالم يشهدان تطورات أثرت بشكل كبير على الأمن والاستقرار، مما يستوجب على المجتمع الدولي تكثيف الجهود لمناقشة القضايا الأمنية والعمل الجاد لتحقيق الأمن والسلم الدوليين” مؤكدًا أن مشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون في مؤتمر ميونخ للأمن تعكس الأهمية والمكانة الكبيرة التي يحظى بها المجلس إقليميًا ودوليًا، كذلك حرص المجلس ودعمه لكل ما من شأنه أن يجعل العالم أكثر أمانًا وازدهارًا.وأشار معاليه إلى أن مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الـ 61 يسعى إلى تعزيز التفاهم المشترك والتعاون الدولي لمواجهة التحديات الأمنية والإستراتيجية، كما يهدف إلى بحث سبل الحد من التوترات، ودعم استقرار النظام العالمي، من خلال تطوير رؤية مستقبلية طموحة وشاملة، قائمة على أسس السلام والأمن المستدام، وترتكز على بناء شراكات قوية وتعزيز الحوار والتعاون الفعّال بين الدول.

وأفاد معالي الأمين العام أن الأمانة العامة لمجلس التعاون ستشارك في العديد من الجلسات الرئيسية خلال المؤتمر، كما ستعقد سلسلة من الاجتماعات الإستراتيجية مع وزراء خارجية عدد من دول العالم، بالإضافة إلى إجراء حوارات ولقاءات بنّاءة مع مسؤولين وقادة من مؤسسات دولية وإقليمية خلال فترة انعقاد المؤتمر.

جريدة المدينة