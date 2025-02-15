شرط وحيد من إدارة الريال لاستمرار أنشيلوتي

سلط تقرير صحفي إسباني، الضوء على شرط إدارة ريال مدريد، لاستمرار المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي في منصبه، حتى نهاية عقده الحالي والممتد إلى 2026.

ورغم تحقيقه كأس السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال، إلا أن إدارة النادي غير راضية تماما، حيث يعتبرون أن الفوز بلقب رئيسي مثل الليجا، كأس الملك، أو دوري الأبطال شرط أساسي لبقاء المدرب الإيطالي.

وبحسب شبكة “Relevo” الإسبانية، فإن أنشيلوتي سيغادر النادي في نهاية الموسم إذا فشل الفريق في تحقيق أي من هذه البطولات.

ورغم أن خطط النادي تشير إلى استمراره حتى انتهاء عقده في صيف 2026، إلا أن الفشل في تحقيق أي لقب قد يؤدي إلى رحيله قبل ذلك بعام.

وفي حال رحيل أنشيلوتي، فإن البديل سيكون تشابي ألونسو، حيث ينظر إليه داخل إدارة النادي على أنه المدرب المستقبلي لريال مدريد.

ناديه الحالي باير ليفركوزن على علم بالموقف، وهناك اتفاق ضمني يسمح له بالمغادرة فور رغبته في تدريب الفريق الملكي.

وينتهي عقد ألونسو مع ليفركوزن في نفس توقيت عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد، أي في صيف 2026، ما يجعل ذلك التوقيت الأنسب لتوليه المنصب.

لكن، إذا أنهى ريال مدريد الموسم الحالي دون ألقاب، فقد يتم التعجيل بهذه الخطوة، ليبدأ ألونسو مسيرته مع الفريق الملكي في وقت أقرب مما كان متوقعا.

كورررة