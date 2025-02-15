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شاهد بالصورة والفيديو.. كواليس الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني من سيدة أعمال حسناء.. العروس تثير الجدل بجلسة تصوير داخل غرفة النوم والجمهور يشبه العريس بحمدوك

2025/02/15
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تصدر مقطع فيديو لحفل زواج سوداني وصف بالأسطوري, “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد الاهتمام الكبير الذي حظي به من قبل المتابعين.

ووفقاً لما أوردت الصفحات الناشرة لمقاطع الفيديو, فإن الزواج الأسطوري لرجل الأعمال صفوت المليجي, وعروسته سيدة الأعمال الحسناء “تبيان”.

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وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فإن الفيديو بدأ بجلسة تصوير للعروس الحسناء داخل غرفة النوم وهو الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقل التصوير بعد ذلك لقاعة الفرح التي شهدت مراسم زواج رجل الأعمال والذي شبهه المتابعون برئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أقيم حفل الزواج الأسطوري بإحدى قاعات الأفراح الفاخرة وسط حضور عدد كبير من أهل الفرح والمعازيم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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