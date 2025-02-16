روسيا تشكر حماس وتشيد بجهود مصر وقطر في الإفراج عن مواطنها

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن امتنانها العميق للجانب الفلسطيني وللوسطاء المصريين والقطريين لدورهم البارز في التوصل إلى الإفراج عن المواطن الروسي، الذي كان محتجزًا في قطاع غزة.

وأشادت الخارجية الروسية بالجهود المبذولة من قبل الأطراف المعنية لتأمين سلامة المواطن الروسي، معربة عن تقديرها للتعاون المثمر الذي ساهم في تسوية هذه المسألة.

من جانبه، رحب الكرملين بالإفراج عن المواطن الروسي، ألكسندر تروفانوف، مؤكداً أن هذا القرار يعكس التفاهم والالتزام بين الأطراف المختلفة.

وأعرب المتحدث باسم الكرملين عن شكر موسكو العميق لقيادة حركة حماس على تعاونهم الكبير في هذا السياق.

صدى البلد