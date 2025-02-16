ثقافة وفنون

في أجواء مبهجة.. كارمن سليمان تحتفل بقدوم مولودتها الثانية

2025/02/16
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احتفلت الفنانة كارمن سليمان وزوجها مصطفي جاد بقدوم مولودتهما الثاني .

وفى هذا السياق شاركت كارمن سليمان جمهورها بجلسة تصوير جديدة من داخل المستشفي احتفالا بقدوم مولدتها الجديدة.

وكانت كشفت كارمن سليمان عن خبر حملها للمرة الثانية بعد سنوات من إنجاب ابنها الأول “زين”.

ونشرت كارمن سليمان جلسة تصوير مع زوجها الملحن مصطفى جاد عبر فيسبوك وظهر فيها ملامح حملها دون الكشف عن تفاصيل طفلها المنتظر.

وعلقت كارمن سليمان على الصور قائلة:” الحمد لله.. عيلتنا بتكبر“.

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صدى البلد

 

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