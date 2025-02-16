الكويت.. سحب وإسقاط الجنسية من 9464 شخصاً بينهم 5694 امرأة

صدر في الجريدة الرسمية الكويت 4 مراسيم وقراران بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية من 9464 شخصا، حيث نص المرسوم الأول رقم 24 لسنة 2025 على سحب الجنسية الكويتية 5694 امرأة، وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريق التبعية، فيما نص المرسوم الثاني رقم 26 لسنة 2025 على إسقاط الجنسية الكويتية عن 38 شخصا، ونص المرسوم الثالث رقم 27 لسنة 2025 على سحب الجنسية الكويتية من 3 أشخاص وممن يكون قد اكتسبها عنهم بطريق التبعية.ونص المرسوم الرابع رقم 28 لسنة 2025 على سحب الجنسية الكويتية من 3724 امرأة وممن يكون قد اكتسبها عنهن بطريق التبعية، ونص قرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2025 على سحب شهادة الجنسية الكويتية من 4 أشخاص وممن يكون قد اكتسبها عنهم بطريق التبعية، فيما نص قرار مجلس الوزراء رقم 80 لسنة 2025، على سحب الجنسية من امرأة واحدة وممن يكون قد اكتسبها معها بطريق التبعية.

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