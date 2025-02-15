سياسية
أحمد الشاكر يبشر بتحرير عدد من المناطق في الخرطوم
بفضل الله اولآ ثم عزم الرجال مجمع النور بحى كافورى حُر كما ينبغى وقريبآ مسجد السيد سنهوري بإذن الله.
مقر قيادة المليشيا المُتمرِدة بكافوري (هيئة العمليات سابقآ) ومحطة بحري الحرارية حُره ولله الحمد والمنة.
اخر معاقل المليشيا المُتمرِدة بالحاج يوسف محطة ٢٤و٣٠ ومحطة الزرائب ومستوصف الشهيدة ندى شارع واحد حُرة ولله الحمد والمنة.
جامعة السودان كلية علوم الإتصال والموسيقى والدراما بالحلة الجديدة حُرة مستردة بفضل الله حيا الله الدروع.
تماسيح النيل الأبيض داخل الجمالاب نعيمة والقُري المحيطة بها حُرة لله الحمد والمنة الطريق إلي القطينة ثم جبل اولياء بإذن الله.
دعواتكم لقواتكم
نصر من الله وفتح قريب
رصد وتحرير – “النيلين”