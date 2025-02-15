بنزيما وشباك الوحدة.. قصة عشق لا تنتهي

يواصل النجم الفرنسي، كريم بنزيما، قائد اتحاد جدة، توهجه خلال مباريات الوحدة، منذ انضمامه لصفوف “العميد” في صيف 2023.ونجح بنزيما في هز شباك “فرسان مكة” بهدف رائع، السبت، في الدقيقة 45، بعد تمريرة رائعة من مواطنه موسى ديابي.وسجل نجم ريال مدريد السابق خامس أهدافه، في المباراة الخامسة التي يشارك فيها ضد “الفرسان”.ويعتبر الوحدة الفريق الأكثر استقبالا للأهداف من بنزيما، في الملاعب السعودية، بواقع 4 أهداف في دوري المحترفين، وآخر في السوبر المحلي.ورفع بنزيما رصيده بذلك إلى 15 هدفا، في وصافة ترتيب هدافي دوري روشن، هذا الموسم، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بفارق هدف واحد.

وقبل اتحاد جدة، هدية منافسه الهلال، ونجح في الابتعاد بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي، بعد فوزه 4-1 على مضيفه الوحدة، في الجولة 20.

رباعية الاتحاد حملت توقيع مهند الشنقيطي وكريم بنزيما وستيفن بيرجوين وحسام عوار، في الدقائق 35 و45 و60 و(90+5).فيما سجل جواد الياميق، هدف الوحدة، في الدقيقة 42. الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 52 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط أمام الهلال الوصيف، والذي تعثر بالتعادل 1-1 أمام الرياض، أمس الجمعة. في المقابل، تلقى الوحدة، هزيمته رقم 13 في الدوري، ليتوقف رصيده عند 13 نقطة في المركز قبل الأخير.

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