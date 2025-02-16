رداً على انتقادات «ميتا».. زوكربيرج يفعّل خاصية طال انتظارها في إنستغرام

رداً على ما واجهه الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج من ردود فعل عنيفة بسبب إيقاف ميزة التحقق من الحقائق عبر منصات Meta، تختبر منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام المملوكة لشركة Meta ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بـ «عدم الإعجاب» بالتعليقات، لكن الأداة تعرضت لانتقادات شديدة لأنها تعزز التنمر والسلبية.

تحت الاختبار

وقال متحدث باسم شركة Meta لصحيفة The Post إن الشركة: «تعمل على طرق لمساعدة الأشخاص على التحكم بشكل أفضل في تجربتهم على Instagram وما يرونه على التطبيق».

وقال المتحدث باسم الشركة في بيان: «نحن نختبر زراً جديداً بجوار كل تعليق على منشور Reel أو Feed للأشخاص للإشارة بشكل خاص إلى أنهم لا يشعرون بالرضا عن هذا التعليق المعين أو لا يجدونه ذا صلة، مع مجموعة صغيرة من الأشخاص للبدء».

«لاحقاً، قد نختبر أيضاً نقل هذه التعليقات إلى أسفل قسم التعليقات للمساعدة في إنشاء تجربة أفضل».

وزعم حساب Popscope على موقع إنستغرام أن الغرض من الميزة الجديدة هو «تزويد المستخدمين، وخصوصاً منشئي المحتوى، بأداة لإدارة وتخفيف التعليقات السامة أو القاسية على منشوراتهم».

وادعى موقع Popscope أن «من خلال عدم الإعجاب بتعليق ما، يمكن لصناع المحتوى تقليل ظهوره، مما يضمن بيئة تفاعلية أكثر إيجابية لجمهورهم».

على عكس زر القلب، الذي يتم عرضه إلى جانب عدد الإعجابات بالتعليق، فإن عدد عدم الإعجابات بالتعليق يكون خاصاً.

تعليقات ساخرة

على تطبيقات الوسائط الاجتماعية المختلفة، شارك مستخدمو Instagram لقطات شاشة لأقسام التعليقات الخاصة بهم التي تحتوي على السهم لأسفل المضاف حديثاً.

«يمكنك الآن التصويت سلباً/عدم الإعجاب بالتعليقات على Instagram، لماذا؟» كتبت إحدى مستخدمات X إلى جانب لقطة شاشة لقسم التعليقات الخاص بها.

«ميزة أخرى يقدمونها لم يطلبها أحد»، هكذا علق أحد مستخدمي Threads ساخراً، في إشارة على ما يبدو إلى التغييرات الأخيرة التي تم إجراؤها على التطبيق، مثل المنشورات الشبكية العمودية ورؤية Reels التي أعجب بها أصدقاؤك.

«لقد أصبح الناس غير قادرين على التحكم في أنفسهم بالفعل. نحن بالتأكيد لا نحتاج إلى هذه الميزة»، كما اتفق شخص آخر. قائلاً: «أنا لا أحب هذه الميزة.. فهي ستجعل الناس يشعرون بالحزن أو عدم الأمان بشأن منشوراتهم وأشياء أخرى. لا أحب أن يكون الناس سيئين. لا ينبغي أن يكون لديهم هذا الخيار على الإطلاق»، هكذا علق مستخدم آخر.

«سوف يأخذ التنمر الإلكتروني إلى مستوى آخر»، هذا ما قاله أحد الأشخاص على موقع إنستغرام.

وكتب أحد مستخدمي موقع X، بحسب صحيفة ديلي ميل: «يبدو الأمر وكأنهم يريدون الاستمرار في رؤيتنا نتجادل ونكره بعضنا البعض».

«الجميع يكرهون بالفعل. لماذا نستسلم لمزيد من الميزات لتمكين ذلك؟» علق شخص آخر.

«يا إلهي. إذن بالإضافة إلى جعل الناس مدمنين على الإعجابات، فلنعمل على تدهور صحتهم العقلية بشكل أكبر من خلال إضافة عدم الإعجابات»، قال شخص آخر.

ولكن لم يكن الجميع مستائين.

«أخيراً، أستطيع أن أكون كارهاً بدوام كامل»، هكذا عبر أحد الأشخاص على موقع إنستغرام

وفي حين أعرب بعض المستخدمين عن قلقهم إزاء «التنمر»، بدا آخرون غير منزعجين.

«لقد عاد التنمر، فلننطلق»، هكذا احتفل آخر.

البيان