شاهد بالفيديو.. بعد ألقت قوات العمل الخاص بالجيش القبض عليه.. إعلامي معروف بالدعم السريع يعترف:(استخدمتني المليشيا للترويج لها ونتمنى الجيش يحرر كل السودان من ويلات دولة آل دقلو الإرهابية)

تمكنت قوات الخلية الأمنية التابعة للقوات المسلحة, بمدينة “الحصاحيصا”, الواقعة بولاية الجزيرة, أمس السبت من إلقاء القبض على أحد الإعلاميين بالدعم السريع.

وبحسب مقطع فيديو نشرته الخلية الأمنية ورصده محرر موقع النيلين, فقد نجحت القوة في القبض على الإعلامي التابع لقوات الدعم السريع مهند الإدريسي.

الإدريسي, اعترف بعمله متعاوناً مع قوات الدعم السريع, عبر الترويج لهم إعلامياً من خلال مقاطع فيديو يقوم بتصويرها ومونتاجها بغرض تضخيم انتصارات الدعم السريع.

وأعلن مهند, خلال حديثه الذي رصده محرر موقع النيلين, انفصاله من قوات الدعم السريع متمنياً الانتصارات للجيش, حيث قال: (نتمنى الجيش يحرر كل السودان من ويلات دولة آل دقلو الإرهابية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين