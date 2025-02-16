شاهد بالفيديو.. بعد عودتها لأرض الوطن.. الفنانة منى ماروكو تشعل حفل غنائي في عطبرة بوصلة رقص فاضحة بمؤخرتها والجمهور: (وين الأجهزة الأمنية خربتوا أهلنا في نهر النيل)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وأشعل ثورة من الغضب على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة المثيرة للجدل منى ماروكو, وهي تغني في حفل خاص بمدينة عطبرة وفقاً لما ذكر ناشرو الفيديو.

ماروكو, التي عادت مؤخراً إلى أرض الوطن, قدمت فواصل من الرقص المثير بمؤخرتها بطريقة وصفها الجمهور والمتابعون بالفاضحة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد هاجم الكثير منهم داخل التعليقات المطربة منى ماروكو, حيث كتب أحدهم: (وين الأجهزة الأمنية خربتوا أهلنا في نهر النيل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين