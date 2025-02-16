مداراتمنوعات

الصحفية عائشة الماجدي ترد على استفزازات الربيع عبد المنعم لأهالي الجزيرة: (وقاحة واستفزاز والبتعمل فيهو دا عدم احترام وبنات الجزيرة أشرف من أي جنجويدي)

2025/02/16
عائشة الماجدي
عائشة الماجدي

ردت الصحفية والإعلامية السودانية, المعروفة عائشة الماجدي, على القيادي بالدعم السريع الربيع عبد المنعم, بتدوينة نالت إعجاب المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “الربيع”, كان قد أشعل ثورة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاته التي أطلقها في بث مباشر استفز عبرها أهالي الجزيرة.

وقال القيادي بالدعم السريع, في حديثه الذي وجهه لأهالي الجزيرة: (عندنا أولاد عندكم عاوزين نستعيدهم), في إشارة للاغتصابات التي ارتكبها جنود الدعم السريع بالجزيرة.

ونشرت الصحفية عائشة الماجدي, المقطع على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, وكتبت عليه: (وقاحة واستفزاز غريب).

وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (ياخ الحرب زاتها عندها لكن البتعمل فيهو دا يا الربيع عدم احترام وبنات الجزيرة أشرف من أي جنجويدي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/02/16