حكم مباراة الريال وأوساسونا يتلقى تهديدات بالقتل

كشف تقرير صحفي إسباني، أن الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو، تلقى تهديدات بالقتل في الساعات الأخيرة، بعد واقعة طرده للإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، خلال مواجهة أوساسونا، السبت الماضي.

وأثناء استعداد ريال مدريد لتنفيذ ركلة مرمى، دخل بيلينجهام في نقاش مع الحكم، وبعد تبادل الكلمات، أشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة في وجه اللاعب، مما أثار دهشة واستياء لاعب الملكي وزملائه في الفريق.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، تعرض الحكم مونتيرو لهجوم واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ما اضطره إلى تعطيل التعليقات على حسابه في إنستجرام بعد تلقيه ما يقارب 100 ألف تعليق، تضمنت إهانات وتهديدات خطيرة له ولعائلته، ووصلت إلى حد التهديد بالقتل والإيذاء الجسدي.

ومن المتوقع أن تدعو رابطة الدوري الإسباني إلى فتح تحقيق في الأمر، بهدف تعزيز أمن وسلامة الحكام وسط تصاعد التوترات.

يذكر أنه بعد المباراة، أوضح كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن الطرد جاء نتيجة سوء فهم لغوي.

وأشار إلى أن بيلينجهام قال للحكم عبارة باللغة الإنجليزية تترجم إلى “اغرب عن وجهي”، وهي تعبير شائع في الإنجليزية ولا يعتبر إهانة، لكن الحكم فسرها بشكل خاطئ على أنها إساءة شخصية.

وأكد أنشيلوتي أن بيلينجهام لم يقصد إهانة الحكم، وأنه يجب مراعاة الفروق الثقافية واللغوية في مثل هذه المواقف.

كورررة