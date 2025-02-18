المباحث تسترد مسروقات بقيمة 10 ترليون جنيه بولاية القضارف

تمكنت المباحث الجنائية المركزية بولاية القضارف من إسترداد مسروقات بقيمة 10 ترليون جنية حيث وصل والي ولاية القضارف الفريق ركن/ محمد أحمد حسن، يرافقه مدير شرطة الولاية اللواء شرطةحقوقي/ عصام الدين محجوب محمد أحمد، لمباني الإدارة للوقوف ميدانيا علي الضبطية وقد تنوعت بين السيارات، وقطع الغيار والمحاصيل الزراعية، والبضائع التجارية، إلى جانب ممتلكات أخرى ذات قيمة عالية تمت سرقتها من ولايتي الخرطوم والجزيرة . وتأتي هذه العملية الأمنية في إطار جهود شرطة ولاية القضارف المستمرة لمكافحة الجرائم العابرة للولايات وإستعادة الحقوق لأصحابها

وأسفرت هذه العملية عن القبض على عدد من المتهمين و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم توطئة لتقديمهم إلى العدالة.

أشاد والي القضارف بهذا الإنجاز الأمني الكبير، مؤكدًا أن نجاح قوات الشرطة في ضبط هذه الكميات الكبيرة من المنهوبات يعكس الجهود المقدرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار بالولاية و شدد على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تسهم في تفشي الجرائم المنظمة.