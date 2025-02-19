ثقافة وفنون
جراهام عبد القادر: ما تعرض له السودان من تدمير في قطاعات الثقافة والتراث بسبب المليشيا الإرهابية كان عملا ممنهجا
أكد دكتور جراهام عبد القادر الخبير الوطني في مجال التراث والثقافة ان ما تعرض له السودان من تدمير في قطاعات الثقافة والتراث بسبب حرب المليشيا الإرهابية كان عمل ممنهج وخارج إطار التوقعات، ما أدى إلى ارتفاع الأصوات تنديدا بهذه الجرائم.
واشاد جراهام خلال تقديمه ورقة علمية بورشة تطوير الاستراتيجية القومية لمحاربة تهريب الآثار ببورتسودان يوم الاثنين، اشاد بجهود منظمة اليونسكو مكتب السودان في رفع القدرات الوطنية لحماية والمحافظة على التراث الثقافي السوداني، مشيرا إلى إتخاذ المنظمة مواقف مشرفة، وأنها قدمت إدانات واضحة لعمليات النهب والتخريب التي طالت المتاحف والاعيان الثقافية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة.
وقال جراهام ان ورشة تطوير الاستراتيجية القومية لمحاربة تهريب الآثار والمقتنيات الثقافية الغرض منها العمل على تجميع المزيد من الأفكار لحماية الثقافة لدعم التنمية المستدامة، مشيرا إلى تكوين مجموعات قانونية، ومجموعات ذات صبغة أمنية، ومجموعات إعلامية ومجموعات ثقافية ضمن خطط الدولة لتعزيز التنمية المستدامة ولبلورة توصيات فعالة لمزيد من التجويد والاحاطة .
سونا