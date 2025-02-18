محمد رمضان: «كل ما يقال حول فكرة برنامج مدفع رمضان غير صحيح»

نفى الفنان محمد رمضان، صحة ما يتم تداوله حول برنامجه الجديد «مدفع رمضان»، والذي سيعرض في موسم رمضان 2025 المقبل عبر «قناة dmc»، وقت الإفطار.

وقال رمضان إن برنامج «مدفع رمضان» سيعرض عقب أذان المغرب مباشرة عبر قناة dmc في رمضان، مشيرا إلى أن كل ما يقال حول فكرته غير صحيح.

وأضاف محمد رمضان عبر لايف بثه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «باختصار شديد مدفع رمضان حديد، الحاجة الوحيدة الصحيحة عن مدفع رمضان أنه بعد أذان المغرب على قناة dmc أي حاجة تاني سمعتوها مش صح، وكل الأخبار اللي أنا قريتها ليس لها علاقة بالفكرة والموضوع، وأي حد يقول حاجة غير كده قوله باختصار شديد مدفع رمضان حديد يا ليفة».

المصري اليوم