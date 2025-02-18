الغموض والتشويق يسيطران على البوستر الرسمي لـ «الأميرة- ضل حيطة» لـ ياسمين صبري

طرح الفنان نيقولا معوض البوستر الرسمي لمسلسله الجديد «الأميرة- ضل حيطة»، الذي يشاركه بطولته الفنانة ياسمين صبري، والمقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2025.

ظهر نيقولا معوض في البوستر الرسمي لمسلسل «الأميرة- ضل حيطة» بوجه معاكس لوجه ياسمين صبري، وحولهم يطير الدخان الأسود، مما يعكس حالة الغموض والتشويق التي ستسيطر على أحداث العمل.

مسلسل «الأميرة- ضل حيطة» مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، نضال الشافعي، مها نصار، هند عبدالحليم، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

المصري اليوم