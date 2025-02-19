صلاح ومرموش | لميس الحديدي: «المصريين محتارين يشجعوا مين؟»

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الأسبوع القادم سيشهد أحداثًا رياضية مهمة، حيث يترقّب عشاق الكرة المصرية يوم السبت، لقاء القمة بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في المواجهة رقم 129 بالدوري العام، والتي من المفترض أن يخوضها الفريقان بالصفقات الجديدة.

وأضافت، خلال برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع على قناة ON:”في هذه القمة، سيكون بوسعنا تقييم أداء الصفقات الجديدة التي أبرمت خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية”.

وأشارت إلى أن يوم الأحد، الثالث والعشرين من فبراير، سيشهد مواجهة نارية في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع ليفربول في قمة مباريات الجولة، في لقاء مميز يشهد لأول مرة في تاريخ البطولة مواجهة مصرية خالصة بين النجمين عمر مرموش ومحمد صلاح.

واختتمت حديثها بتساؤل: “يا ترى المصريين هيشجعوا مين؟ الاتنين ولادنا!”

صدى البلد