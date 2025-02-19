ثقافة وفنون

هنا الزاهد: لو لبست الحجاب هعتزل التمثيل

2025/02/19
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كشفت الفنانة هنا الزاهد مفاجأة بإعلانها عن رغبتها في ارتداء الحجاب خلال فترة دراستها بالثانوية العامة، ولكن رغبتها قوبلت بمعارضة آنذاك من والدتها السيدة شيرين المنزلاوي.
وقالت هنا أثناء استضافتها في برنامج Mirror مع خالد فرج إنها كانت ترغب هي وشقيقتها فرح في ارتداء الحجاب خلال فترة دراستهما، ودار بينهما وبين والدتهما نقاش نذاك، مضيفة أنها تشعر بأنها سترتديه يوماً ما، بحسب قولها.

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وشددت هنا على أن خطوة ارتداء الحجاب ستعني تركها لمهنة التمثيل دون رجعة، وذلك على غرار ما فعلته الفنانة المعتزلة حنان ترك، لافتة إلى أنها ستبتعد أيضاً عن مواقع التواصل الاجتماعي حينها.
يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد كان مسلسل “إقامة جبرية” الذي عُرض أخيراً عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وشاركها البطولة كل من محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، سيمون وكوكبة من النجوم.

صدى البلد

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