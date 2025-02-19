شاهد بالفيديو.. من نيروبي.. تراجي مصطفى تمجد قوات حميدتي وثير سخرية الجمهور: (الحمد لله جونا الأشاوس ونجحوا في إعادة الإخصاب في حواء السودانية بعد أن وصلنا سن اليأس ونحن فخورين بهم)

أثارت السياسية السودانية المثيرة للجدل تراجي مصطفى, سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك خلال كلمتها التي ألقتها أمام حشد كبير بالعاصمة الكينية نيروبي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد شاركت تراجي, رفقة عدد من السياسيين, في وثيقة الإعلان السياسي والدستور المؤقت للحكومة الموازية المزمع إقامتها على الأراضي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في السودان.

وقالت السياسية المثيرة للجدل في كلمتها: (الحمد لله جونا الأشاوس ونجحوا في إعادة الإخصاب في حواء السودانية بعد أن وصلنا نحن كنساء لسن اليأس ونحن فخورين بهم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين